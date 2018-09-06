Премьер-министр Польши вручил премьеру Литвы награду «Человек года»

Вильнюс, , 11:57 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис стал «Человеком года» по версии XXVII экономического форума в Крынице, награду сегодня, 6 сентября, вручил премьер Польши Матеуш Моравецкий. Награду анонсировала пресс-служба правительства Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Награда вручена за нормализацию и укрепление отношений между Литвой и Польшей.

Сквернялис, принимая награду, утверждал, что отношения с Польшей для его правительства являются приоритетной задачей.

Отношения между двумя странами при власти консерваторов и социал-демократов последние более 15 лет непрерывно ухудшались. Польша обвиняла Литву в дискриминации литовских поляков, запрете использования имён и фамилий на языке оригинала, сокращении возможности использования родного языка в местах компактного проживания, искусственном ухудшении экономического положения и деятельности нефтеперерабатывающего завода в Мажейкяй, которым владеет польский концерн Orlen и который в недавнем прошлом едва не обанкротился и так далее. Сквернялис, став премьером от партии Крестьян и зелёных Литвы, стал активно посещать Польшу, в том числе и в неофициальных поездках, заручился поддержкой польских правящих, а руководство Orlen на форуме в Крынице, по сообщению литовского агентства BNS, пообещало не только дополнительные инвестиции в завод, но и расширение сети АЗС в Литве.