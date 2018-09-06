ВВС Турции ликвидировали четверых членов РПК

Анкара, , 12:06 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» четырех человек, подозреваемых в связях с Рабочей партией Курдистана, сообщает 6 сентября Anadolu.

Несмотря на то, что термин «нейтрализован» может означать не только ликвидацию противника, но и его захват в плен, а также добровольную капитуляцию, в данном случае речь идет именно об убийстве.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана террористической группировкой в Турции и ряде других стран, поэтому борьба с ней ведется достаточно жестко. Курды сражаются за создание собственной автономии, при этом не помышляя о сепаратизме.

За многие десятилетия противостояния, в кровопролитных сражениях погибли свыше 40 тыс. человек с обеих сторон конфликта, в том числе женщины, дети и мирные граждане.

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