В Раде боятся «Гитлера и прямой демократии», а спикер — их поклонник

Киев, , 11:55 — REGNUM Внефракционный народный депутат Юрий Деревянко заверил, что спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий не является сторонником нацизма и прямой демократии. Об этом Деревянко заявил 6 сентября в эфире телеканала NEWSONE.

Он выразил уверенность в том, что украинцы отправили бы власть в отставку, если бы она внедряла элементы прямой демократии.

«Когда Парубий говорит о Гитлере или когда Парубий говорит какие-то другие глупости, может, он что-то неправильно сформулировал или не успел сформулировать в своей голове. Это страх перед тем, чтобы внедрялись такие элементы прямой демократии. Парубий и действующая власть больше боятся прямой демократии, потому что сегодня люди очень четко высказались бы и дали оценку деятельности власти. Если бы были элементы прямой демократии, люди отправили бы эту власть немедленно в отставку. Он хотел привести этот пример как что-то негативное, на самом деле, а вышло как всегда», — пояснил Деревянко.

При этом он поддержал внедрение на Украине элемента прямой демократии — процедуры отзыва депутата или правительства народом.

«Украинцы должны влиять на власть, которую они выбирают. Это и есть элементы прямой демократии. Это очень важно, чтобы украинцы могли отозвать народного депутата, отправить в отставку все правительство, контролировать их действия, чтобы их не использовали, как сейчас раз в пять лет», — сказал Деревянко.

Как сообщалось, ранее спикер Верховной Рады Парубий назвал Гитлера «величайшим демократом».

«Я сам огромный сторонник прямой демократии… Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах», — добавил спикер.

Он призвал «не забывать вклад фюрера в развитие демократии». «Я и сам большой поклонник прямой демократии», — признался Парубий.