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Экс-посол ЕС в РФ Ушацкас заявил, что ему собирается «мстить ФСБ России»

Политика

Бывший дипломат официально объявил, что будет баллотироваться на выборах президента Литвы, и сразу пожаловался, что ему собирается «мстить ФСБ» за его деятельность в России

Вильнюс, 6 сентября 2018, 11:49 — REGNUM  

Экс-посол ЕС в России, бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас официально объявил о своих президентских амбициях и начал официальную предвыборную кампанию. Вместе со своей программой, которую Ушацкас представил под лозунгом «Побеждающая Литва», экс-дипломат пожаловался национальному телерадиовещателю LRT, что ему якобы собирается мстить ФСБ России, а причина — якобы его деятельность на посту главы дипмиссии ЕС в Москве.

«Я рад, что позиция Литвы в отношении России базируется на ценностях. Считаю, что внешняя политика Литвы должна в первую очередь основываться на интересах людей. (…) Для нас очень важно усиление присутствия НАТО в Литве. Чего мы ещё не добились, так это постоянной базы», — говорил Ушацкас в передаче «Тема дня».

Он подчеркнул, что не менял бы линию отношений с Россией, но отказался бы от оскорбительной риторики.

«Например, назвать Россию и весь народ — террористическим государством (такой термин использовала действующий президент Литвы Даля Грибаускайте — прим. ИА REGNUM )», — сказал он, добавив, что именно во время его работы на должности посла ЕС в РФ бюджет ЕС «на развитие гражданского общества в России был увеличен в два раза». Ушацкас подчеркнул, что проводил бы ровно такую же политику, обсуждая «отношения между Западом и Россией, если режим в России сменится». «Я уже получил предупреждение из своих достоверных источников, от своих друзей, единомышленников, что ФСБ России готовит материал, чтобы отомстить мне за ту деятельность, которую я проводил как посол ЕС», — заявил Ушацкас.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лидерами опросов населения в настоящий момент являются экономист, советник президента банка SEB Гитанас Науседа, действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис, мэр Каунаса Висвальдас Матийошайтис. Никто из них пока официально не объявил о президентских амбициях, однако каждый делает заявления, которые косвенно подтверждают их будущее участие в выборах.

Сразу три возможных кандидата называются и от литовских консерваторов: экс-посол Литвы в США Жигимантас Павилёнис, экс-министр финансов Литвы Ингрида Щимоните, экс-посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас.

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Выборы президента Литвы
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