В Крыму отреагировали на заявление депутата Рады, посетившего полуостров

Симферополь, , 11:48 — REGNUM Заявление депутата Верховной рады Украины Евгения Балицкого, осознавшего причины воссоединения Крыма с Россией, является «очень сильным противовесом официальной позиции Киева». Об этом сообщил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT.

«Для Украины такие заявления представляют серьёзную опасность, — сказал Ганжара. — Ведь не только Балицкий прозрел».

Депутат напомнил, что с каждым годом в Крым все больше людей приезжает с Украины, которые лично видят какие изменения происходят на полуострове, а также «настроения» местных жителей.

По его словам, что большинство жителей Украины со временем признает, что полуостров является российской территорией.

Ранее украинский депутат Евгений Балицкий в эфире телеканала NewsOne заявил, что большинство жителей Крыма не хотят возврата региона в состав Украины. Такое впечатление у него сложилось после того, как он побывал в Крыму.

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