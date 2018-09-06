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В Крыму отреагировали на заявление депутата Рады, посетившего полуостров

Политика

Ранее украинский депутат Евгений Балицкий в эфире телеканала NewsOne заявил, что большинство жителей Крыма не хотят возврата региона в состав Украины

Симферополь, 6 сентября 2018, 11:48 — REGNUM  Заявление депутата Верховной рады Украины Евгения Балицкого, осознавшего причины воссоединения Крыма с Россией, является «очень сильным противовесом официальной позиции Киева». Об этом сообщил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в интервью RT.

«Для Украины такие заявления представляют серьёзную опасность, — сказал Ганжара. — Ведь не только Балицкий прозрел».

Депутат напомнил, что с каждым годом в Крым все больше людей приезжает с Украины, которые лично видят какие изменения происходят на полуострове, а также «настроения» местных жителей.

По его словам, что большинство жителей Украины со временем признает, что полуостров является российской территорией.

Ранее украинский депутат Евгений Балицкий в эфире телеканала NewsOne заявил, что большинство жителей Крыма не хотят возврата региона в состав Украины. Такое впечатление у него сложилось после того, как он побывал в Крыму.

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Воссоединение Крыма с Россией
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