Глава МИД Франции посетит Грецию и Кипр

Париж, , 11:52 — REGNUM Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан совершит рабочую поездку в Грецию 6 сентября и на Кипр 7 сентября, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Жан-Ив Ле Дриан встретится в Афинах с премьер-министром Алексисом Ципрасом и министром иностранных дел Никосом Котзиасом.

В столице Кипра глава МИД Франции встретится с президентом страны Никосом Анастасиадесом и главой МИД Кипра Иоаннисом Касулидисом, а также главой миротворческих сил ООН на Кипре Элизабет Спеар.

Жан-Ив Ле Дриан обсудит с партнерами близкие к Франции основные европейские вопросы и проекты для суверенной, единой и демократической Европы, в том числе миграционную политику.

В повестку дня также включены международные вопросы, в том числе сирийский конфликт и ситуация в восточном Средиземноморье.

«Поездка направлена на углубление двусторонних отношений с Грецией и Кипром во всех областях, включая оборону, на основе дорожной карты франко-греческого стратегического партнерства и стратегической повестки дня между Францией и Кипром от 2016 года», — говорится в заявлении МИД.