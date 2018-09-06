Правительство Йемена рассмотрит вопрос о запрете миссии ООН в стране

Сана, , 11:51 — REGNUM Правительство Йемена в изгнании рассматривает вопрос о запрете миссии ООН присутствовать в стране, сообщает 6 сентября Al Arabia.

Причиной подобного решения стали доклады, публикуемые правозащитниками организации относительно военных преступлений режима, поддерживаемого Саудовской Аравией.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция. возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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