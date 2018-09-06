Глава «Транснефти» о кадровых гарантиях: «Президент абсолютно прав»

Москва, , 11:42 — REGNUM Вопрос сохранения рабочих мест и трудовых гарантий для возрастных сотрудников — один из наиболее чувствительных в процессе реализации пенсионной реформы. Об этом рассказал журналистам глава госкорпорации «Транснефть» Николай Токарев.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что президент абсолютно прав, когда говорит о необходимости создания условий для защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста. В первую очередь, речь идет о гарантиях сохранения трудоустройства и реальных возможностях для профессионального развития и повышения квалификации. В компании «Транснефть» принципы сохранения и развития кадров, выстраивания долгосрочных взаимоотношений между работодателем и работником являются основополагающими. Такова сама специфика нашей деятельности. Мы, в первую очередь, сами заинтересованы в сохранении опытных кадров», — подчеркнул он.

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По словам Николая Токарева, нередко кадровые службы «Транснефти» сами просят остаться на работе специалистов, достигших пенсионного возраста.

«В «Транснефти» мы очень высоко ценим опыт старшего поколения специалистов, а опыт приходит с годами, а в работе на трубопроводе опыт имеет, пожалуй, большее значение, чем самые глубокие теоретические знания. Так что сотрудники старшего возраста в системе «Транснефть» — в почете и авторитете. Более того, их стаж, — а у нас есть люди, проработавшие и 30, и 40, и даже 50 лет, — еще один сильный стимул для молодого поколения. Приходя в «Транснефть», молодой специалист видит, что люди работают здесь десятилетиями, проходят большой трудовой путь. Это, безусловно, мотивирует молодежь, показывает реальные перспективы», — цитирует слова главы госкорпорации Интерфакс.

«Приведу конкретные цифры. Всего в системе «Транснефть» на сегодняшний день работает порядка 119 тысяч человек. При этом сотрудников старше 50 лет — более 25 тысяч, или 21,6% от общего числа. Как видите, показатели вполне благоприятные. Кроме того, у нас по системе сейчас 26 тысяч корпоративных пенсионеров, которые получают пенсию из нашего негосударственного пенсионного фонда «Транснефть».

Что касается «возраста дожития», то самым старым пенсионерам в системе «Транснефть» — 90 лет. А всего у нас более 7 тысяч корпоративных пенсионеров-мужчин и более 6,5 тысяч женщин старше нового пенсионного возраста, то есть 65 и 60 лет. Почти 3,5 тысячи человек — это работающие сотрудники, уже перешагнувшие действующий сегодня пенсионный рубеж в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Они продолжают активно и успешно работать, вносят свой вклад в производственную деятельность «Транснефти».

Как я уже говорил, опыт в нашей работе — это ценнейший ресурс, и мы нередко сами просим остаться специалистов, уже достигших пенсионного возраста. Остаться, чтобы делиться своим опытом и знаниями с молодым поколением, работать в качестве экспертов, консультантов, советников», — подчеркнул Николай Токарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к гражданам в связи с готовящейся пенсионной реформой. Путин в целом одобрил предлагаемую правительством Дмитрия Медведева пенсионную реформу, однако внес в неё существенный ряд поправок.

В частности, президент на законодательном уровне предложил защитить трудовые права лиц предпенсионного возраста и запретить работодателям под страхом уголовного наказания увольнять пожилых работников только в силу их возраста.

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