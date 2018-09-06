Против норм международного права: сенаторы о недопуске беженцев в США

Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Закрытие мигрантам доступа в США может нарушить не одни только нравственные законы, считает сенатор от Орегона Джефф Меркли. В своем микроблоге 6 сентября сенатор пишет:

«Подавляющее большинство тех, кто ищет убежища в США, бегут от ужасающих ситуаций в своих странах. Отстранение их от въезда в США не только является аморальным, но может быть незаконным».

Сенатор указывает также на настойчивые сообщения о том, что пограничники не дают «тем, кто ищет убежища, пройти через легальные порты въезда, чтобы подать ходатайство о предоставлении убежища».

К Меркли присоединились еще 8 сенаторов, которые в своем письме комиссару таможенной и пограничной охраны Кевину МакАлинану рассказали о собственном опыте общения с такими мигрантами:

«В некоторых случаях отдельные лица и семьи, ищущие убежища, ждали несколько дней и даже недель, застряв в палящей жаре на мексиканской стороне границы, не в состоянии отстаивать свое законное право на убежище в Соединенных Штатах. До половины людей, оставшихся ждать в этих условиях, — дети, и некоторые заболевают по мере ожидания. Подавляющее большинство лиц, ищущих убежища в Соединенных Штатах, спасаются бегством от ужасающих ситуаций в своих странах. В соответствии с действующим внутренним законодательством и международными соглашениями, подписанными Соединенными Штатами, а именно законом Об иммиграции и гражданстве и Конвенцией ООН О статусе беженцев (протокол о беженцах), отказ просителям убежища от въезда в Соединенные Штаты не только аморальен, но и может быть незаконным.»

Сенаторы требуют в течение 30 дней дать им ответ на ряд вопросов, в том числе о том, существуют ли письменные директивы относительно обстоятельств и процедур отклонения просителей убежища.

Как сообщало ИА REGNUM, миграционная политика, проводимая администрацией президента Дональда Трампа, вызывает резкую критику не только оппозиционных политиков: свое недовольство высказала и первая леди США.