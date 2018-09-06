Эксперт: ГРУ выбрало бы «проституточный путь» для отравления Скрипаля

Москва, , 11:30 — REGNUM На нестыковки в британской версии о том, что два тренированных агента ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов проникли на территорию Великобритании и отравили Скрипалей, указал 5 сентября политолог Александр Некрасов по прямой линии из Лондона в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Представьте себе ситуацию: эти натренированнейшие агенты берут билет прямой в Лондон, прилетают, потом бродят по Солсбери два дня подряд, зная, что камеры висят везде (Солсбери — режимный город), бродят без всякого грима… Потом возвращаются после своего «грязного дела», садятся на прямой рейс Лондон — Москва и улетают обратно в Москву. Понимаете, уже становится странно», — заявил эксперт.

По словам политолога, никакие агенты никогда так действовать не будут. Более того, он отметил из своего личного опыта, что в Англию можно попасть вообще без паспорта и совершенно скрытно. Для этого достаточно попасть в Южную Ирландию, а оттуда поездом приехать в столицу Северной Ирландии Белфаст через открытую границу. Оттуда можно без каких-либо проверок документов уже попасть в Англию самолетом или паромом.

«Это раньше, в 90-е годы, назвалось «проституточный путь», когда проститутки со всего мира съезжались так в Англию, когда, например, «Уимблдон» начинался, можно было подработать. Они без всяких документов проникали тюда, то есть без виз. Это всё знают англичане», — заявил эксперт.

По его словам, эти «суперагенты» не стали бы действовать так топорно, как это рисует официальная британская пропаганда. В связи с этим политолог делает вывод, что у Великобритании нет ничего конкретного по «делу Скрипалей», что указывало бы на причастность России к нему.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Александра Некрасова, британский премьер Тереза Мэй вновь обратилась к теме отравления Скрипалей потому, что в стране накопилось очень много внутренних проблем, включая провал выхода Великобритании из ЕС, от которых нужно отвлечь внимание населения страны.

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