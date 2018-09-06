Решение о переименовании Ленинграда в 1991 году было продиктовано политикой

Санкт-Петербург, , 11:36 — REGNUM Решение о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург, принятое ровно 27 лет назад, 6 сентября 1991 года, было продиктовано политическими соображениями, связанными с провалом путча ГКЧП. Именно поэтому оказались востребованы результаты общегородского референдума, прошедшего в Ленинграде в июне 1991 года.

Об этом в интервью телеканалу «Санкт-Петербург» заявил член Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, петербургский краевед Алексей Ерофеев.

Он напомнил, что по результатам референдума 1991 года большинство его участников действительно высказалось в пользу названия «Санкт-Петербург» — 54% (при явке 64%). 45% участников голосования были за сохранение названия Ленинград.

«Этот референдум сам по себе никого ни к чему не обязывал. Но в августе 1991 года случилось ГКЧП, и вскоре на этой политической волне результаты этого референдума оказались востребованы, и 6 сентября неожиданно был издан указ», — отметил Ерофеев.

6 сентября 1991 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Ленинграду было возвращено название Санкт-Петербург.

«Это, с одной стороны, было возвращение исторического имени, но, с другой — всё-таки переименование, — отмечает член Топонимической комиссии. — Потому что народу не объяснили, как пользоваться этим названием. «Санкт-Петербурга» по факту не существовало. Был Петербург! Весь XIX век — это только Петербург. Вы у Пушкина не найдете «Санкт-Петербурга», у Гоголя тоже».

Ерофеев подчеркнул, что наименование «Санкт-Петербург» раньше использовалось, в основном, в официальных документах. В быту, в литературе — только Петербург. Причем, никто, включая представителей дворянского сословия и интеллигенции, не гнушался использовать и сокращенное название города — «Питер».

Напомним, что город на Неве пережил три переименования. В августе 1914 года, после начала Первой мировой войны он из Петербурга стал Петроградом, а в январе 1924 года, после смерти Ленина, был переименован в Ленинград. Это название продержалось до 1991 года.