Марокко проводит враждебную политику по отношению к Испании – ABC

Мелилья, Испания, , 11:34 — REGNUM На кону стоит гораздо больше, чем коммерческие отношения между Мелильей и Марокко, до 31 июля бывшими хорошими соседями, пишет газета ABC. В этот день власти Марокко приняли одностороннее решение о закрытии сухопутной таможни на границе с Мелильей, что за 38 дней уже привело к сокращению поставок грузов в испанский порт на 25%.

«Это был жест враждебности», — заявляет глава города Хуан Хосе Имброда. По его подсчетам, из-за этого портовый город за год потеряет €100 млн. Имброда критикует правительство Педро Санчеса, который нарушил давнюю испанскую традицию и не посетил Марокко в своей первой зарубежной поездке. По его мнению, власти Марокко расценивают это как слабость.

Значительная часть 86-тысячного населения Мелильи так или иначе связана с торговлей через порт (это грузчики, водители, представители компаний), а 70% выгружаемых здесь товаров предназначались для дальнейшей отправки в Марокко.

Целью закрытия таможни было развитие марокканских портов — в первую очередь порта Бени-Энзар — которые позволят торговать в обход Испании. Этого не скрывали власти Марокко.

Хуан Хосе Имброда считает, что речь идет не просто о коммерческом конфликте. «Это атака на ватерлинию в отношениях между двумя странами», — говорит он. Министерство развития и МИД Испании уверяют, что работают для разрешения ситуации. На следующей неделе запланирована новая встреча между испанским и марокканским представительством для поиска решения проблемы.

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