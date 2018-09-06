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Делегация из США высадит деревья в Крыму

Политика

В регион приехали представители общественной организации из США

Делегация из США высадит деревья в Крыму
Марина Каширская © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 6 сентября 2018, 11:22 — REGNUM  Делегация из США прибыла в Крым с визитом 5 сентября. Визит продлится три дня, а цель гостей — «донести правду о жизни крымчан».

В состав делегации, прибывшей в Крым, вошли представители общественной организации «Центр гражданских инициатив».

«Делегация из США в составе четырех человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнется 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — цитируют РИА «Новости» организатора визита Валентина Козубского.

6 сентября, как планируется, гости посетят симферопольский детский дом «Надежда»: воспитанникам привезут подарки. Кроме того, в память о визите будут высажены деревья.

В планах также посещение Ялты, Севастополя, встреча с руководством Госсовета Крыма.

Отметим, что несмотря на санкции, введенные США и ЕС после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, визиты иностранных делегаций на полуостров не редкость. Регион вызывает интерес и у представителей европейского бизнеса, и у политиков.

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Воссоединение Крыма с Россией
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