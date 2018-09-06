Делегация из США высадит деревья в Крыму

Симферополь, , 11:22 — REGNUM Делегация из США прибыла в Крым с визитом 5 сентября. Визит продлится три дня, а цель гостей — «донести правду о жизни крымчан».

В состав делегации, прибывшей в Крым, вошли представители общественной организации «Центр гражданских инициатив».

«Делегация из США в составе четырех человек прибыла в Крым. Официальная часть визита начнется 6 сентября. Они приехали с желанием увидеть реальную обстановку на полуострове и донести правду о жизни крымчан у себя на родине», — цитируют РИА «Новости» организатора визита Валентина Козубского.

6 сентября, как планируется, гости посетят симферопольский детский дом «Надежда»: воспитанникам привезут подарки. Кроме того, в память о визите будут высажены деревья.

В планах также посещение Ялты, Севастополя, встреча с руководством Госсовета Крыма.

Отметим, что несмотря на санкции, введенные США и ЕС после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, визиты иностранных делегаций на полуостров не редкость. Регион вызывает интерес и у представителей европейского бизнеса, и у политиков.