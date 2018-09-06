В Переславле Ярославской области жителей не зовут на выборы

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 11:14 — REGNUM Жители Переславля-Залесского Ярославской области жалуются в соцсетях на отсутствие приглашений на выборы депутатов Ярославской областной думы и городской думы Переславля-Залесского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы пройдут в воскресенье, но до 5 сентября приглашений жители города не получали. А с 5 сентября их стопками раскладывают у подъездов. Именные подписи отсутствуют.

Между тем в приглашении указывается адрес избирательного участка, куда надо прийти, чтобы отдать голос за кандидатов в депутаты. Это важная информация, так как в Переславле поменялись адреса двух избирательных участков, и люди могут ошибочно пойти по старым адресам. Так, закрыт участок в Культурном центре «Славич», а один из двух избирательных участков, располагавшихся в детской школе искусств, перенесен в здание дома культуры на Народной площади.

Мы получили бланки приглашений 28 августа и сразу направили их в УИКи, откуда их обычно и разносят по адресам. Проверить, донесли ли приглашение до каждого конкретного адреса, мы не можем. Действительно, в последнее время мы получаем сигналы о том, что приглашения до избирателей не доходят. Будем разбираться», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в территориальной комиссии Переславля-Залесского.

О жалобах из Переславля сказали и по телефону горячей линии областной избирательной комиссии. Оппозиция предполагает, что таким образом власть играет на понижение явки, оказывая тем самым поддержку лояльным кандидатам.

Если про выборы в областную думу есть информация, например, на билбордах вдоль автомобильных дорог, то выборов в городскую Думу как будто и нет. Жители могут узнать о них только по агитационным материалам кандидатов. Даже приглашения начали разносить как попало и за три дня до выборов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат в депутаты облдумы и гордумы Сергей Хабибулин.

Выборы в объединенную думу городского округа Переславля-Залесского пройдут 9 сентября 2018 года одновременно с выборами депутатов Ярославской областной Думы.