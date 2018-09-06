В Индии разрешили гомосексуализм

Нью-Дели, , 11:46 — REGNUM Верховный суд Индии признал гомосексуальные отношения законными, сообщает 6 сентября Press Association.

Судебная инстанция страны согласилась с петицией пяти человек, утверждающих, что их жизнь подвергается преследованию со стороны правоохранительных органов страны.

Петиция вызывает удивление, так как до решения Верховного суда страны мужеложство каралось тюремным заключением сроком до 10 лет, поэтому полиция Индии действовала в своем праве.

Напомним, борьба за либерализацию законодательства в отношении подобного рода перверсий ведется в Индии уже давно. Так, в 2009 году в Верховный суд страны уже обращались с подобным ходатайством, тогда судебная инстанция выступила на стороне сторонников традиционных сексуальных отношений.

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