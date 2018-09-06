Коммунист Шевченко пожаловался в суд на владимирских следователей

Владимир, , 11:13 — REGNUM Представитель КПРФ Максим Шевченко, которому было отказано в регистрации в качестве кандидата в губернаторы Владимирской области, подал иск в суд на бездействие владимирского управления СКР. Ранее следователи не стали проверять информацию о том, что на местных депутатов оказывалось давлении во время сбора подписей кандидатами в губернаторы.

Иск об оспаривании решения СКР поступил в Октябрьский районный суд Владимира. Согласно документам суда, рассмотрение пройдет 7 сентября, то есть за два дня до выборов.

ИА REGNUM напоминает, что заявление в СКР Максим Шевченко подал еще в июле 2018 года. В нем представитель КПРФ сообщил, что на местных депутатов якобы оказывалось давление со стороны действующего губернатора и кандидата от «Единой России» Светланы Орловой. Однако СКР не стал проводить доследственную проверку, сославшись на решение Владимирского областного суда. Суд ранее отказал Максиму Шевченко в удовлетворении иска, в котором коммунист просил признать решение избиркома об отказе в регистрации незаконным. 6 сентября Верховный суд России рассмотрит апелляционную жалобу Максима Шевченко.

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Выборы губернатора Владимирской области состоятся 9 сентября. В них принимаю участие четыре кандидата: Светлана Орлова («Единая Россия»), Владимир Сипягин (ЛДПР), Сергей Бирюков («Справедливая Россия») и Сергей Глумов («Патриоты России»).

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