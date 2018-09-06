В здании правительства Иркутской области прошла выемка документов — СМИ

Иркутск, , 10:55 — REGNUM Сотрудники Следственного комитета России, а также полиции и прокуратуры приняли участие в выемке документов в здании администрации Иркутской области. Об этом сообщает 6 сентября РБК.

По сведениям источников издания, в настоящее время не ведется речь об обысках в здании областного правительства, «речь идет только о выемке документов». Отмечается, что плановые следственные мероприятия велись по одному из материалов доследственных проверок.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября прошла выемка документов в компании «Аэроторгсервис», которой руководит кандидат в мэры Якутска от Партии возрождения России Сардана Авксентьева.

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