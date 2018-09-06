Венесуэла и ООН объединят усилия для репатириации беженцев

Каракас, , 10:38 — REGNUM Правительство Венесуэлы объединит усилия с Организацией Объединенных Наций (ООН) для реализации программы по возвращению беженцев в страну, передает телеканал TeleSur.

5 сентября вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес и министр иностранных дел Хорхе Арреаса провели встречу с представителями учреждений ООН, где разъяснили планы правительства по стабилизации экономики и социальным инвестициям. Венесуэла попросила ООН оказать влияние на те страны, которые не содействуют авиаперевозкам беженцев обратно в Венесуэлу.

Читайте также: В ряде регионов Перу объявлен режим ЧП из-за венесуэльских беженцев

«Мы должны гарантировать защиту прав наших соотечественников, которым [за границей] отказали в правах на работу и зарплату», — подчеркнула вице-президент Родригес.

Представитель ООН Петер Громан заверил, что его организация серьезно отнесется к идее сотрудничества и постарается помочь людям, пострадавшим от экономического кризиса. Стороны договорились проводить регулярные совещания каждый месяц для оценки достигнутого прогресса.

Читайте также: Венесуэла начала принимать меры по возвращению беженцев в страну

Как сообщало ИА REGNUM, Венесуэла приступила к реализации программы «Возвращение на родину» одновременно с принятием мер в рамках масштабного плана по спасению экономики. 20 августа в стране была проведена денежная реформа.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны Америки попросили Венесуэлу принять международную помощь