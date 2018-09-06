Ответственность за парковку на газонах ужесточат в Ульяновской области

Ульяновск, , 10:30 — REGNUM В Ульяновской области планируется внести изменения в кодекс об административных правонарушениях. Речь идёт о редакции в части штрафных санкций за парковку на газонах, детских и спортивных площадках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соответствующие законопроекты разработаны по поручению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в рамках работы по формированию комфортной городской среды. По его словам, жители часто жалуются на «разных хозяйствующих субъектов за то, что те не ухаживают за прилегающей территорией». Кроме того,

«Также мы должны сделать еще одну попытку законодательно установить административную ответственность за размещение транспортных средств на газонах, на детских площадках — на территориях, которые мы уже привели в порядок и благоустраиваем в настоящее время», — сказал губернатор.

Эти изменения планируется закрепить в нормативно-правовых актах. Предполагается внести поправки в части установления административных штрафов за парковку на газонах, в скверах, парках, зеленых зонах, на детских и спортивных площадках. За правонарушение, совершенное впервые гражданином или юридическим лицом, предусматривается предупреждение или штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей, если правонарушение совершается повторно — ответственность увеличивается в разы.

Также подготовлен законопроект, который обяжет владельцев зданий, строений и сооружений содержать в порядке прилегающую территорию. Законопроект должен установить порядок определения границ прилегающих территорий.

Начальник государственно-правового управления администрации губернатора Алексей Преображенский отмечает, что впервые в российском законодательстве муниципальные правила благоустройства, которые будут приняты на основании регионального закона, будут обязательны к исполнению.

Законопроекты будут рассмотрены на ближайшем заседании правительства региона.