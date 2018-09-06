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Глава МИД Франции провел телефонный разговор с генсеком ООН по Ливии

Политика

Жан-Ив Ле Дриан приветствовал соглашение о прекращении военных действий после десяти дней столкновений в Триполи благодаря посредничеству специального представителя ООН

Глава МИД Франции провел телефонный разговор с генсеком ООН по Ливии
Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Трубка телефона

Париж, 6 сентября 2018, 10:27 — REGNUM  Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонную беседу с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем и его специальным представителем по Ливии Гасаном Саламе, сообщает МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан приветствовал соглашение о прекращении военных действий после десяти дней столкновений в Триполи благодаря посредничеству специального представителя ООН.

Министр иностранных дел заверил собеседников в полной поддержке Франции при посредничестве ООН и плана действий от 6 июня и 16 июля 2018 года.

Франция полна решимости добиваться продолжения политического процесса и проведения выборов к концу года в соответствии с планом действий ООН. Те, кто пытается помешать этому политическому процессу, «должны будут ответить за свои действия». МИД Франции призывает международное сообщество, региональные организации и всех друзей Ливии присоединиться для достижения прогресса в этом направлении.

Напомним, 29 мая 2018 года во Франции прошла международная конференция по ситуации в Ливии, где собрались представители 20 государств. Ливийские лидеры согласились провести выборы в стране 10 декабря 2018 года.

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Политическая жизнь Франции
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