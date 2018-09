Politico: Книга и статья в New York Times – на Трампа начата охота

Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Не успел президент США Дональд Трамп разобраться со скандалом, порожденным публикацией отрывков новой книги о его пребывании в Белом доме, как издание The New York Times вышло со статьей, в котором неназванный член администрации заявил о том, что окружение бывшего телеведущего работает на сабботаж курса главы Белого дома. Откровения анонимного источника моментально стали причиной начала поисков «крота», сообщает американское издание Politico.

По словам одного из высокопоставленных членов администрации, после публикации статьи, в которой неизвестный автор заявил о стремлении помощников Трампа не только сдержать его безрассудное поведение, но и найти способы конституционным способом убрать его с поста президента, к вечеру 5 сентября в Белом доме царил настоящий хаос. При этом статья вышла уже на следующий день, после того как в прессе появились отрывки книги «Страх. Трамп в Белом доме» Боба Вудворда, а также на фоне отказа Трампа участвовать в церемонии чествования почившего недавно сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Публикация в The New York Times довершила многодневное пике, вскрывшее то, что президент ведет войну со своими ближайшими помощниками. Теперь внутренние хаос и противоборство превратились в подготовку переворота против президента. При этом один из бывших официальных лиц Белого дома назвал происходящее «охотой на президента».

И Трамп, назвавший на своей странице в Twitter произошедшее «предательством», согласен с такой формулировкой. В связи с чем он потребовал у издания «немедленно» выдать источник правительству. The New York Times назвало свой источник «высокопоставленным источником в администрации Трампа», из-за чего в Белом доме сразу же начались поиски тех, кто мог стоять за статьей. Один из тех, кто знаком с ситуации в Белом доме, назвал ее «крайне непростой».

В свою очередь, двое бывших членов администрации указали на то, что едва ли публикация сможет оказать какое-либо значительное влияние.

«Будучи политическим представителем ты находишься там не для того, чтобы играть Бога, а для того служить президенту», — отметил один из них.

Напомним, 5 сентября на страницах The New York Times вышла редакционная статья, озаглавленная «Я является частью сопротивления внутри администрации Трампа» (I Am Part of the Resistance Inside the Trump Administration). В ней анонимный автор, чья личность, как указали в издании, редакции известна, отмечал, что он и мыслящие так же как он коллеги «поклялись сорвать частично его [Трампа] повестку дня и его наихудшие намерения».

Читайте также: Трамп назвал трусом автора анонимной публикации в New York Times

Статья вышла на следующий день после публикации в The Washington Post отрывков не вышедшей еще книги Боба Вудворда «Страх. Пребывание Трампа в Белом доме». В ней он указывал в частности, что Трамп предлагал физически ликвидировать сирийского президента Башара Асада.

Читайте также: Трамп заявил, что не обсуждал с главой Пентагона убийство Асада