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Япония намерена развивать Дальний Восток вместе с Россией — Абэ

Политика

В конце прошлого года японская концепция развития Владивостока была объединена с мастер-планом столицы Приморья

Владивосток, 6 сентября 2018, 10:16 — REGNUM  Япония вместе с российской стороной продолжит вести совместную деятельность в сфере развития Дальнего Востока России, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Восточного экономического форума (ВЭФ-2018).

«В конце прошлого года концепция развития Владивостока, предложенная японской проектной компанией, была объединена с мастер-планом Владивостока. В дальнейшем будет вестись конкретная работа», — подчеркнул премьер-министр Японии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля замглавы МИД Японии Такэо Мори заявил, что японские власти ведут подготовку к встрече главы правительства страны Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в рамках ВЭФ-2018 во Владивостоке. Добавим, IV Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года.

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Восточный экономический форум
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