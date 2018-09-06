Япония намерена развивать Дальний Восток вместе с Россией — Абэ

Владивосток, , 10:16 — REGNUM Япония вместе с российской стороной продолжит вести совместную деятельность в сфере развития Дальнего Востока России, заявил глава японского правительства Синдзо Абэ. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Восточного экономического форума (ВЭФ-2018).

«В конце прошлого года концепция развития Владивостока, предложенная японской проектной компанией, была объединена с мастер-планом Владивостока. В дальнейшем будет вестись конкретная работа», — подчеркнул премьер-министр Японии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля замглавы МИД Японии Такэо Мори заявил, что японские власти ведут подготовку к встрече главы правительства страны Синдзо Абэ с президентом России Владимиром Путиным в рамках ВЭФ-2018 во Владивостоке. Добавим, IV Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года.

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