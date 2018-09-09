Жители Ивановской области выбирают главу региона

Иваново, , 08:05 — REGNUM В Ивановской области в единый день голосования 9 сентября проходят выборы губернатора, а также депутатов областной думы нового созыва. Ровно в 08:00 начали работу все избирательные участки региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

В списках избирателей в общей сложности — 808 тыс. 828 человек: по сравнению с 2014 годом, когда в регионе в последний раз выбирали губернатора, численность избирателей сократилась на 45 тыс. человек. Тогда в списках числились 854 тыс. жителей региона, имеющих право голоса.

На пост губернатора Ивановской области претендуют пять кандидатов — регистрацию сумели пройти все, кто был выдвинут. Таким образом, сегодня ивановцам предстоит проголосовать за одного из следующих кандидатов: врио губернатора Станислава Воскресенского («Единая Россия»), вице-спикера облдумы Сергея Нациевского (КПРФ), депутата гордумы Кинешмы Александра Орехова (Коммунистическая партия Коммунисты России), директора ООО «Ткацкая фабрика» Павла Попова («Справедливая Россия») и депутата облдумы Дмитрия Шелякина (ЛДПР).

На 26 мандатов Ивановской областной думы седьмого созыва претендуют 225 кандидатов по партийным спискам (регистрацию прошли «Коммунисты России», КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Коммунистическая партия социальной справедливости», «Родина», «Российская партия пенсионеров»). Еще 59 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам: большинство также от партий, и лишь один самовыдвиженец.

Отметим, что предыдущие выборы губернатора Ивановской области состоялись 14 сентября 2014 года. Тогда ивановцы продемонстрировали самую низкую явку по ЦФО — проголосовали только 36,85%. На пост губернатора претендовали также пять кандидатов. Выборы депутатов областной думы проходили в сентябре 2013 года. В состав думы входят 26 депутатов (13 избираются по спискам, 13 по округам).