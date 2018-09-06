Полякам напомнили о геноциде на Волыни

Вроцлав, Польша, , 10:06 — REGNUM Польские общественники установили на автостраде А4 по маршруту от Ополя до Вроцлава двухсторонний рекламный щит с подсветкой с напоминанием о геноциде поляков на Волыни времен Второй мировой войны.

Как сообщила инициатор акции Катажина Соколовская, в проекте участвовало «около 90 человек, это наш взаимный успех».

Напомним, что 11 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал правительство Украины признать «геноцид поляков» со стороны украинцев во время Второй мировой войны и извиниться.

«Мы должны признать, что в нашей истории есть печальные страницы. Наряду с общими победами, наряду с нашей дружбой и братством, братоубийственный вооруженный польско-украинский конфликт 1943−1944 годов остается самой болезненной травмой», — заявил Моравецкий.

Главным преступлением, вменяемым Варшавой украинскому режиму является Волынская резня — кровавая расправа бандеровцев над жителями около 150 польских деревень во время Второй мировой войны. Карателями и коллаборационистами украинского происхождения были расстреляны, повешены, погублены под пытками, сожжены заживо более 100 тысяч жителей Волыни, в том числе женщин и детей.