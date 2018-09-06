Палестина заявила об открытии своего посольства в Парагвае

Рамалла , , 10:09 — REGNUM Палестина откроет свое посольство в столице Парагвая Асунсьоне, передает телеканал TeleSur.

Соответствующее заявление озвучил министр иностранных дел Палестины Риад аль-Малки. Он сообщил, что начнет переговоры со своим парагвайским коллегой Луисом Кастильони о создании «соответствующих механизмов» для открытия посольства. Это заявление прозвучало после того, как 5 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился закрыть израильское посольство в Парагвае.

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Как сообщало ИА REGNUM, закрытие израильского посольства ответом на решение нового правительства Парагвая вернуть свое посольство из Иерусалима в Тель-Авив. Асунсьон решил не усугублять обстановку на Ближнем Востоке, обострившуюся после объявления Иерусалима столицей Израиля со стороны президента США Дональда Трампа.

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