В Ивановскую облдуму внесены законопроекты о расширении пенсионных льгот

Иваново, , 10:02 — REGNUM Ряд законопроектов, которые предполагают расширение региональных пенсионных льгот, внесла в Ивановскую областную думу фракция «Единая Россия». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента. Речь идет о ряде мер социальной поддержки, которые предложено распространить на граждан предпенсионного возраста.

«Ветераны труда в Ивановской области смогут воспользоваться всеми льготами вне зависимости от возраста выхода на пенсию: женщины — с 55 лет, мужчины — с 60-ти. Ветеранам труда региона и работникам социальной сферы на селе, педагогам, медицинским и другим работникам, с января 2019 года компенсация на оплату жилья и услуг ЖКХ будет выплачиваться ежемесячно, а не один раз в квартал», — сообщил глава фракции «ЕР» в облдуме Анатолий Буров.

Он сообщил, что нагрузка на бюджет региона в случае принятия законопроектов увеличится, однако не уточнил, на сколько. При этом, по его словам, все расчеты согласованы с правительством региона.

Законопроекты, внесенные фракцией «Единая Россия», планируется рассмотреть на одном из ближайших заседаний областной думы. Рассматривать законопроекты, внесенные депутатами, будет парламент уже нового созыва — 9 сентября в регионе состоятся выборы депутатов облдумы.