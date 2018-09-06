Ким Чен Ын заявил о приверженности к денуклеаризации Корейского полуострова

Пхеньян, , 10:02 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о своей приверженности денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает 6 сентября Al Arabia.

«Север и юг должны продолжать свои усилия по реализации плана по денуклеаризации Корейского полуострова», — цитирует северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство Кореи.

Данное заявление было сделано по итогам встречи дипломатов двух стран в Пхеньяне, где стороны договорились о третьем саммите, который пройдет в конце сентября 2018 года.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидера двух государств дважды встречались друг с другом.

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