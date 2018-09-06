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Двух норвежских дипломатов задержали на границе с Россией

Политика

В МИДе Норвегии смотрят на инцидент «со всей серьезностью»

Мурманск, 6 сентября 2018, 09:58 — REGNUM  Двое норвежских чиновников из губернии Финнмарк при попытке попасть на территорию России, были задержаны пограничниками. Об этом пишет TheBarentsObserver.

Чиновники чьи имена не называются, входили в состав целой делегации Норвегии, направлявшейся в Мурманскую область для участия в заседании совместной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды для повышения ядерной и радиационной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в программе визита также было посещение Ура-губы, которая считается одним из крупнейших в Европе хранилищ, предназначенных для складирования отработанного ядерного топлива.

Отмечается, что у обоих из них очень много опыта в норвежско-российском сотрудничестве через границу. В настоящее время они уже находятся в Финнмарке. Будет ли им запрещен въезд в Россию — неизвестно.

Министерство иностранных дел Норвегии отреагировало на инцидент коротко, заявив, что смотрит на него «со всей серьезностью».

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Приграничное сотрудничество на Северо-Западе РФ
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