Глава МИД Индонезии: изменение характера конфликта стало новой угрозой

Джакарта, , 09:58 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что изменение характера конфликта от межгосударственного к внутреннему стало новым вызовом для человечества, сообщает Antaranews.

По словам министра, переход от традиционных конфликтов к внутригосударственным вызван, помимо прочего, технологическими разработками, которые создают новые угрозы безопасности, в том числе в киберпространстве, где до сих пор не были установлены четкие нормы.

«Сейчас мы работаем вместе в разных ситуациях, но жертвами конфликта являются люди, которым необходимо обеспечить максимальную защиту», — подчеркнула Ретно Марсуди на конференции, посвященной проблеме современной войны.

Глава МИД объяснила, как кибероружие может нарушить работу государственной инфраструктуры, создать хаос или даже напасть на человека.

«Изменения в характере конфликтов, использование современных технологий на поле битвы, заслуживают внимания, новых подходов и решений», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Напомним, в Джакарте прошла конференция под названием «Современная война: глобальные тенденции», где член международного комитета Красного креста Юрг Кессельринг заявил, что роль Индонезии на посту непостоянного члена СБ ООН будет заключаться в посредничестве, чтобы противостоять войнам с использованием новых технологий.

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