Свердловский губернатор призвал провести выборы открыто и демократично

Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил членов регионального правительства на создание условий для того, чтобы выборы 9 сентября прошли в полном соответствии с действующим законодательством, легитимно, открыто и демократично. Об этом глава региона заявил на заседании правительства 6 сентября.

«Предстоящие выборы имеют огромное значение для дальнейшего развития уральских муниципалитетов и всей Свердловской области, для успешной реализации нашей общей программы «Пятилетка развития» и выхода на новое качество жизни. Выборы в Свердловской области должны пройти в полном соответствии с действующим законодательством, легитимно, открыто и демократично. Необходимо создать все условия для свободного волеизъявления уральцев», — заявил Евгений Куйвашев.

9 сентября в 15 муниципалитетах региона пройдут выборы в представительные органы местного самоуправления, в том числе выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы. В единый день голосования для избирателей будут открыты 676 участков. В настоящее время завершаются процедуры обследования избирательных участков и прилегающих территорий, тестируются системы видеонаблюдения, проверяется пожарная безопасность. В помещениях участковых избирательных комиссий ведется досрочное голосование.

Большое внимание уделяется вовлечению жителей области в общественный контроль за ходом выборов. К этой работе подключены Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, областная Общественная палата. В единый день голосования в Екатеринбурге откроется Центр общественного наблюдения.

«У нас осталось несколько дней, когда мы еще можем оказать содействие избирательным комиссиям по информированию уральцев о предстоящих выборах. Каждый избиратель должен понимать, что от его выбора зависит будущее муниципалитета. По итогам голосования в муниципалитетах должны быть сформированы сильные и дееспособные управленческие команды. Им предстоит обеспечить развитие территорий, создание достойных условий для жизни земляков и выполнить задачи, которые перед нами ставит президент России Владимир Владимирович Путин», — заявил Евгений Куйвашев.