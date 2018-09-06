Израиль закрывает свое посольство в Парагвае

Тель-Авив, , 09:35 — REGNUM Израиль закрывает свое посольство на территории Парагвая, передает телеканал TeleSur.

5 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился о закрытии израильского посольства в Асунсьоне. Соответствующее решение было обнародовано в пресс-релизе министерства иностранных дел Израиля.

Эта мера стала ответом на решение властей Парагвая вернуть свое посольство из Иерусалима в Тель-Авив.

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство южноамериканской страны сочло решение экс-президента Орасио Картеса о переносе посольства в Иерусалим «неоправданным» и односторонним.

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