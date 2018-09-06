Четверг, 6 Сентября 2018 года
10:13:01 МСК

Израиль закрывает свое посольство в Парагвае

Политика

Эта мера — ответ на возвращение парагвайского посольства из Иерусалима в Тель-Авив

Израиль закрывает свое посольство в Парагвае
«Извините, мы закрыты»

Тель-Авив, 6 сентября 2018, 09:35 — REGNUM  Израиль закрывает свое посольство на территории Парагвая, передает телеканал TeleSur.

5 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился о закрытии израильского посольства в Асунсьоне. Соответствующее решение было обнародовано в пресс-релизе министерства иностранных дел Израиля.

Эта мера стала ответом на решение властей Парагвая вернуть свое посольство из Иерусалима в Тель-Авив.

Как сообщало ИА REGNUM, новое правительство южноамериканской страны сочло решение экс-президента Орасио Картеса о переносе посольства в Иерусалим «неоправданным» и односторонним.

Читайте ранее в этом сюжете: Парагвай возвращает своё посольство из Иерусалима в Тель-Авив

Читайте развитие сюжета: Палестина заявила об открытии своего посольства в Парагвае

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Израиле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить