Четверг, 6 Сентября 2018 года
10:13:11 МСК

Жители Басры поблагодарили Барзани за поддержку

Политика

Жители города протестуют против нехватки воды и электричества

Жители Басры поблагодарили Барзани за поддержку
Масуд Барзани

Эрбиль, Ирак, 6 сентября 2018, 09:33 — REGNUM  Жители южной иракской провинции Басра поблагодарили лидера Иракского Курдистана Масуда Барзани за поддержку, сообщает 6 сентября Kurdistan.ru.

«Кроме того, что право на демонстрации и свободное изъявление своего протеста есть законное право народа, мы также считаем, что жители Басры заслуживают лучше жизни», — отметил Барзани, выразив удивление, что жители одного из богатейших городов мира страдают от нехватки еды и электричества.

«Мы выражаем поддержку и сочувствие жителям Басры, надеемся на то, что их права будут соблюдены, а их требования удовлетворены», — резюмировал курдский лидер.

Напомним, столкновения с правоохранительными органами в южной провинции Басра начались во вторник, 4 сентября. В результате противостояния погибли по меньшей мере девять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Ирака призвал протестующих в Басре к пониманию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Ирака
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить