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Президент Аргентины попал под уголовное преследование за кредит МВФ

Политика

Должностным лицам вменяется в вину нарушение обязанностей должностного лица, нарушение Конституции и злоупотребление властью

Буэнос-Айрес, 6 сентября 2018, 09:29 — REGNUM  В адрес президента Аргентины Маурисио Макри выдвинуты обвинения в злоупотреблении полномочиями и нарушении конституции страны при заключении соглашения с Международным Валютным Фондом (МВФ). Об этом пишет 5 сентября газета El País.

Отмечается, что 4 сентября генпрокурор Аргентины Хорхе ди Лельо сообщил, что против Маурисио Макри и некоторых членов правительства выдвинуты обвинения в том, что президент и его единомышленники, обращаясь за помощью к МВФ весной 2018 года, не вынесли вопрос на голосование в Конгресс. Должностным лицам вменяется в вину нарушение обязанностей должностного лица, нарушение Конституции и злоупотребление властью.

Как сообщало ИА REGNUM, для борьбы с экономическим кризисом в июне 2018 года МВФ одобрил выделение кредита Аргентине в размере $50 млрд.

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Политическая жизнь Аргентины
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