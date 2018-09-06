«Неумелый фарс» со стороны Науру на экологическом форуме разгневал Китай

Пекин, , 09:26 — REGNUM Китай заявил, что действия Науру по препятствованию деятельности китайской делегации на встрече Форума тихоокеанских островов нарушают все нормы международного права и представляют собой «неумелый фарс», сообщает 6 сентября газета China Daily.

Китай был приглашен принять участие в партнёрском диалоге по вопросам изменения климата, который состоялся 5 сентября в Науру. Как отметила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин, островное государство Науру в центральной части Тихого океана является «дипломатическим союзником» Тайваня.

Она подчеркнула, что изначально власти Науру потребовали от китайских делегатов личные паспорта для участия в мероприятии, но затем, после протеста других участников и бойкота со стороны Китая, им было разрешено пройти по дипломатическим.

Во время заседания, китайской делегации не дали слово, за чем последовал формальный протест Китая, и делегация в полном составе покинула зал. Многие делегаты из других стран также покинули зал в знак солидарности с китайскими коллегами и недовольства действиями Науру, отметила Хуа.

«Мы призываем Науру ясно осознать случившееся, исправить свою ошибку и воздержаться подобных действий в будущем», — заявила Хуа, отметив, что в мире есть лишь один универсальный принцип «одного Китая» и попытки воспринимать Тайвань, как нечто независимое обречены на провал.

Напомним, что принцип «одного Китая», признанный повсеместно, подразумевает существование лишь одного китайского государства. Однако, КНР и Тайвань трактуют это каждый в свою пользу. На стороне КНР — военно-экономическая мощь, а на стороне Тайваня — поддержка со стороны США. И, тем не менее, все большее количество стран разрывают экономические отношения с Тайванем и заключают их с Китаем, включая недавний пример Сальвадора.

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