Минфин допустил повышение штрафов за езду без ОСАГО

Москва, , 09:20 — REGNUM В Российской Федерации является актуальным вопрос повышения штрафа за езду без полиса ОСАГО. Об этом заявил РИА Новости замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, штраф за езду без ОСАГО должен быть сопоставим с той выгодой, которую получает отказавшийся от покупки полиса владелец транспортного средства.

«Вопрос их (штрафов) повышения можно обсуждать, — сказал Моисеев. — Все-таки должна быть сопоставимость».

Замминистра финансов РФ добавил, что не оформившие полис ОСАГО люди представляют собой «общественную опасность», так как такие автовладельцы в случае ДТП не возместят ущерб пострадавшему.

Читайте также: В России продажи полисов е-ОСАГО за семь месяцев выросли в 3,5 раза

А также: Центробанк изменил правила оформления полисов е-ОСАГО