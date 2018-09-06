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Ответственность за взрывы в Кабуле взяло на себя ИГ*

Политика

*ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 6 сентября 2018, 09:17 — REGNUM  Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрывы в афганском Кабуле, сообщает 6 сентября AFP.

В столице Афганистана 5 сентября прогремели два взрыва, в результате которых погибли 20 человек, еще 70 были ранены.

Среди жертв — два журналиста местного телеканала Tolo News. Целью второго взрыва стали полицейские, прибывшие на место первого, который устроил террорист-смертник.

Напомним, террористические атаки и нападения на полицейских, военных и мирных жителей в Афганистане происходят с пугающей регулярностью. Так, 25 августа в городе Джалалабад у здания избирательной комиссии прогремел взрыв, в результате происшествия погибли три человека, еще восемь получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Второй взрыв в Кабуле привел к гибели журналистов и полицейских

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Взрывы в Афганистане
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