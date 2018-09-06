В Оренбуржье причиной дефицита информации о платной трассе назвали страх

Оренбург, , 09:17 — REGNUM В Оренбургской области начались работы по строительству платной дороги в рамках реализации проекта новой скоростной дороги — международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. По словам депутата Госдумы РФ Игоря Сухарева, платная трасса пройдет через пять районов Оренбуржья, сообщает ГТРК «Оренбург».

Проект платной трассы получил название «Магистраль». Участок протянется через Акбулакский район, Соль-Илецкий городской округ, Илекский, Ташлинский и Первомайский районы. Его протяженность составит 430 км — это пятая часть «Магистрали», которую проложат и через другие регионы. Бесплатной альтернативой новому международному пути внутри региона станут трассы Оренбург — граница с Казахстаном и Оренбург — Казань.

Строительство платной трассы будет вестись за счет инвесторов. В Оренбуржье уже начаты подготовительные работы. Планируется, что строительство начнётся в 2019 году, а завершится — в 2020 году.

По словам Сухарева, о строительстве платной трассы, пролегающей через Оренбургскую область, было мало информации из-за страха. Боялись, что появятся предприимчивые люди, которые будут пытаться выкупить эту землю.

Напомним, проект строительства транспортного коридора Европа — Западный Китай должен быть реализован к 2023 году. Международная трасса протянется через территории России, Казахстана и Китая. Сейчас основная доля грузовых перевозок между Китаем и Европой приходится на морской путь, который занимает более месяца. Международная трасса позволит сократить время в пути до 11 суток.

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