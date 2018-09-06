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Анкара нуждается в сотрудничестве с Берлином по сирийским беженцам

Политика

Имеющихся на сегодняшний день мер недостаточно

Анкара, 6 сентября 2018, 09:14 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал Германию и Европейский союз к усиленному сотрудничеству в решении проблемы сирийских беженцев «перед запланированным нападением сирийского режима на мятежную крепость Идлиб», передает немецкий телеканал N-TV.

«Конечно, у нас есть сотрудничество. Но этого недостаточно», — сказал Чавушоглу 5 сентября во время совместной пресс-коференции со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день Маас встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Центральной темой их переговоров стала ситуация в Идлибе.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган обсудил с немецким МИД ситуацию в Идлибе

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Немецко-турецкие отношения
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