Четверг, 6 Сентября 2018 года
10:11:09 МСК

МИД КНР: Обвинения не помогут решить ядерную проблему Северной Кореи

Политика

Официальный представитель МИД Китая ответила на заявления постпреда США при ООН в адрес КНДР и Китая

МИД КНР: Обвинения не помогут решить ядерную проблему Северной Кореи
Иллюстрация: Diamond.jp
Ким Чен Ын наблюдает за запуском баллистической ракеты

Пекин, 6 сентября 2018, 09:08 — REGNUM  Китай заявил, что постоянный представитель США при ООН Никки Хейли безосновательно и безответственно обвинила КНДР и Китая, сообщает Sindonews.

«Безосновательные и безответственные обвинения не помогут решить ядерную проблему Корейского полуострова», — заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Издание отмечает, что в этом году глава США Дональд Трамп пытается увеличить использование санкций для принуждения «диктатора» КНДР Ким Чен Ына.

Американские и китайские официальные лица «не могут прийти к согласию в отношении Северной Кореи». Напряженность привела к серии заявлений Никки Хейли.

«Россия и Китай продолжают вызывать проблемы», — отметила Никки Хейли на пресс-конференции ООН.

Никки Хейли также подчеркнула, что Северная Корея импортирует больше ресурсов, чем это было разрешено ежегодными санкциями СБ ООН. Многие из них приобретаются в России и Китае.

Официальный представитель МИД КНР раскритиковала эти заявления. «Мы считаем, что доклады должны быть объективными, всеобъемлющими и точными, отражающими работу, проводимую всеми странами для выполнения резолюций Совета Безопасности», — заявила Хуа Чуньин.

«Китай полностью придерживался резолюциям СБ ООН и выполнил свои международные обязательства», — заключил официальный представитель МИД КНР.

Напомним, 5 сентября постоянный представитель США при ООН Никки Хейли обвинила КНР и Россию в препятствовании решению ситуации по денуклеаризации КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: США обвинили Россию и Китай в помехах денуклеаризации КНДР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить