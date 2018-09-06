В Дагестане сохранят все региональные льготы лицам предпенсионного возраста

Махачкала, , 09:00 — REGNUM Власти Дагестана намерены сохранить для людей предпенсионного возраста все льготы, действовавшие до сих пор в республике для пенсионеров. Речь идет о льготах на проезд в общественном транспорте, на медицинское обслуживание и оплату услуг ЖКХ.

Об этом, а также о том, что Народное собрание Дагестана уже работает над соответствующим законом, заявил на встрече с журналистами врио главы региона Владимир Васильев.

Как отметил руководитель субъекта, «президент поступил очень правильно», подчеркнув роль женщины в обществе, когда определил возможность для дополнительных льгот по возрасту выхода на пенсию в связи с рождением детей. Также очень важно, особенно для дагестанцев, по мнению Васильева, «внимание к положению наших старших».

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Напомним, 29 августа президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором объяснил необходимость проведения преобразований в пенсионном законодательстве и предложил ряд мер, которые, по его мнению, могли бы смягчить ряд непопулярных в обществе мер, в том числе связанных с повышением пенсионного возраста.

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