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Насмешки над религией в Саудовской Аравии будут караться тюрьмой

Политика

Также нарушителю грозит штраф в 3 млн риалов

Насмешки над религией в Саудовской Аравии будут караться тюрьмой
Цитата из х/ф «Рождение нации». Реж. Нейт Паркер. 2016. США
За решёткой

Эр-Рияд, 6 сентября 2018, 08:59 — REGNUM  Власти Саудовской Аравии приняли решение наказывать тюремным заключением или крупными штрафами граждан, размещающих в социальных сетях посты или комментарии, носящие оскорбительный характер для верующих. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратура Саудовской Аравии.

«Создание или распространение в социальных сетях сообщений, способных вызвать общественные беспорядки, в том числе содержащие насмешки, оскорбление верующих будет караться туремным заключением на срок до пяти лет и штрафом в 3 млн риалов (около 54,5 млн рублей — прим. ИА REGNUM )», — говорится в сообщении Генпрокуратуры королевства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в Саудовской Аравии был вынесен смертный приговор пяти правозащитникам. Среди них активист, которая может стать первой женщиной в стране, которая будет казнена за ее приверженность фундаментальным правам.

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