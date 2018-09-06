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Что в России стало угрозой для «американского образа жизни»: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 11:00 мск

Что в России стало угрозой для «американского образа жизни»: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 6 сентября 2018, 11:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.

Также слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/610.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителей Армянска и власти России испытывают на прочность: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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