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Трамп пообещал победить на президентских выборах 2020 года

Политика

Администрация Белого дома сделала больше, чем кто-то мог себе представить возможным, считает Трамп

Трамп пообещал победить на президентских выборах 2020 года
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 6 сентября 2018, 08:47 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что победит на предстоящих выборах главы государства в 2020 году, сообщает Fox News.

«Никто даже не приблизится к тому, чтобы победить меня в 2020 году», — заявил Трамп, добавив, что администрация Белого дома сделала больше, чем кто-то мог себе представить возможным.

Отмечается, что соответствующее заявление Трамп сделал после публикации статьи в The New York Times, в которой говорится о том, что чиновники Белого дома якобы пытаются противодействовать американскому лидеру, поскольку они не разделяют его взглядов.

Напомним, в статье в том числе говорится, что сотрудники стараются не выполнять указания президента, так как он часто подвержен принятию безрассудных решений. В свою очередь Трамп на своей странице в Twitter заявил, что если этот «трусливый анонимный источник действительно существует, издание обязано выдать его немедленно из соображений национальной безопасности».

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