В Дагестане нашли замену арестованному главе бюро медэкспертизы

Махачкала, , 08:36 — REGNUM В Дагестане назначен новый руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы. Им стал Мусил Мусилов. В своем деле он не новичок — ранее он работал руководителем филиала №21 главного бюро медэкспертизы в селе Коркмаскала, пишет «Молодежь Дагестана».

Напомним, экс-глава ведомства Магомед Махачев стал главным фигурантом громкого уголовного дела о «липовых инвалидах». Глава бюро МСЭ обвиняется в совершении сразу нескольких преступлений — создании преступного сообщества, получении взяток, служебном подлоге, мошенничестве в особо крупном размере. Сам Махачев и ряд его соучастников находятся под арестом.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава главного бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев, по версии следствия, стал организатором преступной группы из числа своих подчиненных, в том числе руководителей нескольких подведомственных территориальных бюро, среди которых были и родственники Махачева.

Благодаря действиям этой организованной группы стали «инвалидами» несколько сотен жителей республики. Сами же фигуранты уголовного дела положили в свой карман миллионы рублей. По данным Следственного комитета, у самого Махачева обнаружено в собственности движимого и недвижимого имущества на миллиарды рублей.

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