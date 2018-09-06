Тайвань временно вводит безвизовый режим для жителей РФ

Тайбэй, , 08:34 — REGNUM Жители Российской Федерации с 6 сентября 2018 г. смогут без виз въезжать и пребывать на территории Тайваня до 14 дней. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Тайваня.

«Правительство Тайваня … разрешило гражданам России в рамках эксперимента посещать остров без виз на срок до 14 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперимент будет проводиться с 6 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года.

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