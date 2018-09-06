Иран подверг критике США за злоупотребление председательством в ООН

Тегеран, , 08:31 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф подверг критике президента США Дональда Трампа за злоупотребление председательством в ООН, сообщает 6 сентября Al Arabia.

Критика в адрес Вашингтона произошла после того, как посланник США в ООН Никки Хейли заявила о том, что Трамп лично будет председательствовать на заседании, посвященном «нарушению международного права», которое осуществляет Иран на Ближнем Востоке.

Отношения между Соединенными Штатами и исламской республикой не отличались теплотой и взаимопониманием, однако после выхода Вашингтона из ядерной сделки они значительно осложнились.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение, в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

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