Кандидат в депутаты Якутии может сделать выборы в округе безальтернативными

Якутск, , 08:35 — REGNUM СМИ Якутии уже неоднократно публиковали прогноз, в котором выражают опасения, что выборы депутата в Госсобрание республики в Борогонском одномандатном округе №29 могут быть отменены, став неконкурентными из-за нехватки кандидатов. Речь идёт об округе, в котором баллотируется спикер регионального парламента Александр Жирков («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Его конкурент, самовыдвиженец Андрей Пухов был снят с выборов по решению Верховного суда Якутии, и удастся ли ему восстановиться по апелляции, пока не известно. Бороться за кресло в округе помимо Жиркова будет представитель «Справедливой России», предприниматель Аркадий Алексеев, и опасения, что он снимет свою кандидатуру и тем самым сделает выборы в округе безальтернативными, неоднократно публиковались в СМИ. Однако дата выборов уже приближается, и Аркадий Алексеев, по сведениям с сайта избиркома, остаётся зарегистрированным кандидатом в депутаты и, как выяснилось, отказываться от участия в избирательной гонке не собирается.

«На выборы я пошел не для того, чтобы потом сниматься, — заявил Алексеев Vostok.Today. — Мне непонятна истерика спикера Александра Жиркова и его окружения, которая безосновательно давит на меня, чтобы я остался. У меня никогда не было намерения испортить его политическую карьеру, кроме как победить его в открытой борьбе».

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Как сообщало ИА REGNUM, два кандидата в депутаты республики были сняты с выборов из-за того, что скрыли от избиркома свою судимость. ЦИК Якутии отменил их регистрацию. Ещё 5 претендентов в представители Госсобрания Якутии в связи с наличием судимости сами отказались от дальнейшего участия в выборах в составе партийного списка и письменно уведомили об этом избирком.