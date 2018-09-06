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Си Цзиньпин встретился в Пекине с премьер-министрами африканских стран

Политика

Китайский лидер встретился с премьер-министрами Туниса, Сан-Томе и Принсипи, Алжира и Марокко

Си Цзиньпин встретился в Пекине с премьер-министрами африканских стран
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китайский дракон

Пекин, 6 сентября 2018, 08:09 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин провел ряд встреч с премьер-министрами африканских стран по завершению Пекинского саммита форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), сообщает 5 сентября агентство Синьхуа.

Китайский лидер встретился с премьер-министрами Туниса Юсуфом Шахедом, Сан-Томе и Принсипи Патрисом Тровоада, Алжира Ахмедом Уяхья и Марокко Саад Эддином Эль Отмани. Во время встреч политики обсуждали двусторонние отношения с Китаем, а также наращивание возможностей для развития сотрудничества с учетом национальных особенностей.

Напомним, что Пекинский саммит форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC) прошел с 3 по 4 сентября. По итогам мероприятия, в котором приняли участие лидеры десятков африканских стран, была принята Пекинская декларация сотрудничества. Целью мероприятия стало наращивание взаимодействия между Китаем и странами Африки.

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Китай и страны Африки
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