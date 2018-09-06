В Прикамье изменят земельный закон для многодетных семей

Пермь, , 08:00 — REGNUM В Пермском крае 20 сентября во втором чтении рассмотрят законопроект относительно поддержки многодетных семей, в частотности, речь идет об обеспечении этой категории пермяков бесплатными земельными участками. Документ прошёл первое чтение, после которого поступило 56 поправок и предложений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте.

Законопроект дополнили статьей, предусматривающей альтернативную меру поддержки многодетных семей. Ее инициатором выступил Совет муниципальных образований Пермского края.

Вместо бесплатного земельного участка авторы законопроекта предлагают единовременную денежную выплату. При этом расходы ложатся на плечи муниципальных образований. Стоит отметить, что наряду с выплатой продолжит действовать и выделение земли. Таким образом, появится выбор: в муниципалитетах с дефицитом свободной земли многодетные семьи смогут получить деньги на улучшение жилищных условий.

«Средства могут быть использованы на приобретение в общую долевую собственность на всех членов семьи жилого помещения, земельного участка для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства.

Также законопроект в качестве условия предоставления земельного участка определяет необходимость подтверждения нуждаемости многодетной семьи в жилых помещениях по месту жительства по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса РФ», — отметили в Заксобрании Пермского края.

Депутаты считают, что введение альтернативы позволит сократить очередь многодетных семей, которым положен земельный участок.

По официальным данным, на 1 мая 2018 года на учёте состояло около 20 тыс. многодетных семей, имеющих право на бесплатный участок. Доля обеспеченных земельными участками составила 56,4% (11 264 семьи). Ежегодно число очередников растёт на 2,5 тысячи.

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