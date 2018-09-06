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ПСК готов к выборам в Иракском Курдистане

Политика

Голосование состоится 30 сентября

Эрбиль, Ирак, 6 сентября 2018, 07:58 — REGNUM  Руководство «Патриотического союза Курдистана» приняло решение об участии в парламентских выборах курдской автономии, сообщает 6 сентября Kurdistan.ru.

Вторая по влиянию партия в Иракском Курдистане согласилась с доводами Демократической партии Курдистана о невозможности переноса выборов на более поздний срок.

Напомним, парламентские выборы в Иракском Курдистане назначены на 30 сентября 2018 года. Почти все основные политические силы автономии дали свое согласие на участие в них. «Движение за перемены», пока взяло паузу, заявив о необходимости проведения совещания по данному вопросу.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы в Иракском Курдистане: оппозиция пока не дала согласия на участие

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